Наталя Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»

Зірка поділилася новим постом з важливим питанням у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.

"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально", - написала Могилевська.

Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.

Шанувальники знаменитості тут же почали відповідати на її питання. Варто відзначити, що думки коментаторів розділилися, а деяких питання зірки помітно розлютило.

"Говорити українською мовою - це ще не показник патріотизму. За часів СРСР ми всі говорили російською мовою, нічого поганого в цьому не бачу. Говоріть на тій мові, на якому Вам комфортно", "якесь дурне питання. Жити в Україні. Бути українською "зірочкою". Зніматися на українському телебаченні і говорити російською? Чому таких питань не виникає наприклад у німців? або британців", "переходити на українську, ну і що що не ідеально! Звичайно, потрібно переходити на українську. Вона така гарна і Вам йде", - пишуть люди.

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