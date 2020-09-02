Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився рельєфним тілом у прозорій майці

Знаменитий український танцюрист показав свого персонажа з нового мюзиклу "Ритм". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.

3 вересня відбудеться прем'єра мюзиклу "Ритм", творцем якого став співак Дмитро Монатік. Головних героїв у ньому грає сам співак і цілий ряд українських знаменитостей, серед яких опинився і Яма.

Хореограф поділився в Instagram афішею мюзиклу зі своїм персонажем. Судячи з усього, йому належить зіграти любителя спорту. Так, на фото Яма демонструє свій накачаний прес і руки в вельми оригінальному вбранні. На ньому зелені спортивні штани, напівпрозора майка і пов'язка на голові.

У коментарях до фото відзначилася дружина танцюриста, яка коротко написала: «Пишаюся».

Шанувальники Ями також не змогли пройти повз такого поста і буквально засипали артиста лайками і питаннями про майбутню прем'єру.

Раніше ми писали, що Яма опублікував кадри нового тренування. Хореограф встав на карачки. Коліна він поставив на килимок і рухався вперед, виконуючи вправи з гантелями. При цьому ноги Влада були сплетені в хрест.

Видно, що танцюрист був задоволений своїми заняттями, адже він посміхався, примруживши очі.

"Це ж кайфушки", - підписав кадри артист.

Нагадавши, Влад Яма влаштував спекотне тренування під палючим сонцем: "Кайфушки".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма підкреслив накачані м'язи обтягуючою сорочечкою: "офігенний".

Також Politeka писала, що променистий Влад Яма притулився до бажаного трофею, спантеличивши визнанням.