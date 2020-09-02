Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився рельєфним тілом у прозорій майці
Знаменитий український танцюрист показав свого персонажа з нового мюзиклу "Ритм". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram артиста.
3 вересня відбудеться прем'єра мюзиклу "Ритм", творцем якого став співак Дмитро Монатік. Головних героїв у ньому грає сам співак і цілий ряд українських знаменитостей, серед яких опинився і Яма.
Хореограф поділився в Instagram афішею мюзиклу зі своїм персонажем. Судячи з усього, йому належить зіграти любителя спорту. Так, на фото Яма демонструє свій накачаний прес і руки в вельми оригінальному вбранні. На ньому зелені спортивні штани, напівпрозора майка і пов'язка на голові.
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У коментарях до фото відзначилася дружина танцюриста, яка коротко написала: «Пишаюся».
Шанувальники Ями також не змогли пройти повз такого поста і буквально засипали артиста лайками і питаннями про майбутню прем'єру.
Раніше ми писали, що Яма опублікував кадри нового тренування. Хореограф встав на карачки. Коліна він поставив на килимок і рухався вперед, виконуючи вправи з гантелями. При цьому ноги Влада були сплетені в хрест.
Видно, що танцюрист був задоволений своїми заняттями, адже він посміхався, примруживши очі.
"Це ж кайфушки", - підписав кадри артист.
Нагадавши, Влад Яма влаштував спекотне тренування під палючим сонцем: "Кайфушки".
Як повідомляла Politeka, Влад Яма підкреслив накачані м'язи обтягуючою сорочечкою: "офігенний".
Також Politeka писала, що променистий Влад Яма притулився до бажаного трофею, спантеличивши визнанням.