Екс-солістка популярного російського гурту "Срібло" Катя Кіщук вразила пишними формами на тлі беріз
Співачка, яка зараз виступає сольно під ім'ям KATERINA, поділилася новими чуттєвими знімками зі своїми підписниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото 26-річна зірка позує під відкритим небом серед тонких беріз в спортивному вбранні. На ній оригінальна вітровка тільки з одним рукавом, короткі спортивні шортики і високі гольфи.
На першому фото співачка продемонструвала свою майстерність поводження з гімнастичною стрічкою.
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На другому ж фото Катерина млосно сперлася на берізку, засвітивши свої пишні сідниці в коротких шортах.
Її шанувальники бурхливо відреагували на зухвалі фото.
"блін красотень", "дуже російське фото: берези, гімнастика", "Вау як красиво", "відразу видно російська православна дівчина", "Російська молодичка Оленка", "Божевільна краса", "Шик, блиск, краса", - пишуть люди.
До цього ми писали, що колишня солістка популярної російської групи «Срібло» Ольга Серябкіна попрощалася з літом в спокусливому образі.
На нових кадрах Серябкіна позує на тлі природи. Співачка вирішила провести останні спекотні дні в легкому і комфортному одязі. На ній коротке плаття в обтяжку з оригінальним вирізом на грудях і високим розрізом з одного боку на спідниці. Ця пікантна деталь додає її образу "перчинки". У такій сукні ніхто не зможе встояти перед фігурою співачки.
Нагадавши, екс-солістка "Срібло" звела з розуму виглядом в спокусливій сукні: "перед такою фігурою не встоїть ніхто".
Як повідомляла Politeka, пекуча екс-солістка "Срібло" попустувала на траві і збентежила всіх видом без білизни: "грецька богиня".
Також Politeka писала, що екс-солістка "Срібло" підкреслила шикарні форми блискучим купальником.