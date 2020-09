View this post on Instagram

Сказочная Каппадокия 🏜 Новая высота, новый горизонт 🌄 Рад открывать для себя такие магические места... Забытые заброшенные церкви и каньоны, десятки парящих шаров в воздухе и головокружительные пейзажи, совершенный рассвет и неземные виды долины Любви... Таких насыщенных путешествий я давно не совершал. Каппадокия, ты любовь❤️ А вы коллекционируйте лучшие моменты в жизни? #cappadocia Look by @dolcegabbana