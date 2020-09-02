53-річний російський співак Філіп Кіркоров показав, де проводить відпочинок
Артист опублікував кілька яскравих фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. Співак постав в яскравих літніх костюмах і в різних локаціях.
Перш за все, Кіркоров одягнув довгу сорочку з коротким рукавом, а також красиві шорти. На голові зірки була кепка з буквами відомого бренду.
Також артист тримав на руці папугу. Артист робив селфі і посміхався.
На інших фото знаменитість постав в яскравому костюмі з принтом павича посередині сорочки.
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Поп-король російської естради стояв біля повітряної кулі, а також прогулювався по красивій місцевості.
"Казкова Каппадокія 🏜 Нова висота, Новий горизонт Радий відкривати для себе такі магічні місця... Забуті занедбані церкви і каньйони, десятки ширяють куль в повітрі і запаморочливі пейзажі, досконалий світанок і неземні види долини любові... Таких насичених подорожей я давно не здійснював. Каппадокія, ти любов❤️", - написав виконавець.
За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"А в цей час діти в школу з дідусем😅", "Боже мій, яка краса! Філіп! Ти чарівний! Сонце!!!!!Чудова посмішка! Які красиві місця! Чудового відпочинку, шикарного настрою! Я люблю тебе!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Як красивоооо😍 😍 😍", " красивий😻❤️", "модний Дід", " чому ви такі заздрісні? І злі? Філіп молодий і красивий ТАТО!!!!!!!!", "Красунчик👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "ви просто бог фотографій))", "який ви чудовий, який улюблений.... 💖 💖 💖 ", "Філіпе, ну ти тіііп",- написали користувачі мережі.
Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".
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