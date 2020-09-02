Заступник голови Національного банку Олексій Шабан розповів, які зміни чекають українців з 1 жовтня

Під час свого брифінгу вказаний чиновник повідомив, що з початку другого місяця літа монети номіналом 25 копійок перестануть бути засобом платежу під час розрахунку готівкою і будуть вилучені з обігу.

Як зазначив Шабан, таким чином в українському готівковому ринку продовжують наводити порядок, рівняючись на світові стандарти.

Завдяки виведенню з обороту 25 копійок планується зробити простіше і зручніше готівкові розрахунки.

На цей час монети номіналом в 25 копійок не розмінюються, адже з обороту виведені монети номіналами 1, 2 і 5 копійок. Виведення монети позбавить від цієї проблеми.

Також вилучення монет номіналом 25 спростить готівкові розрахунки, не впливаючи на інфляцію. Плюс вилучення монет полягає і в тому, що витрати держави і учасників готівкового обігу, що займаються виготовленням, транспортуванням і зберіганням, стануть нижче.

Директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко заявив, що з 1 жовтня всі магазини, заклади і так далі повинні припинити приймання 25 копійок, а залишки таких монет – до 16 жовтня здати в каси банків України для зарахування на рахунки.

Обміняти монети можна: так, в українських банках можна буде поміняти копійки до 30 вересня 2021 року включно, а у національних і уповноважений банках - до 30 вересня 2023 року включно.

Нагадаємо, з 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

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