Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що епідемію в Україні недостатньо добре висвітлюють

Як передає Рoliteka.net, про це він розповів у відеозверненні у себе в Фейсбук. За словами Пальчевського, з новин він дізнався, що "Юлія поправилася, а Іван захворів".

"Це, як ви розумієте, керівники однієї з партій. Я радий, що поправилася вона, і засмучуюся, що захворів він. Але я хочу сказати, там внизу написано в коментарях, що крім цього у нас ще 60 осіб майже померло за сьогоднішній день, і захворіло 3 тисячі. Журналістам, особливо проплаченим, не варто було б виносити імена політиків на перші місця, є набагато важливіші речі-прості люди", - вважає Пальчевський.

Він додав, що журналістам варто було б більш детально описувати епідемію, а не давати суху статистику.

"Скільки вчителів захворіло після вчорашнього дня? Скільки школярів відправлено на карантин? Я думаю, що через два тижні у нас половина шкіл буде закрита, на жаль, через те, що вони не підготовлені. І, на жаль, захворіють ті, хто з цими школярами спілкується. Не тільки вчителі, а й мами, бабусі, тата. Треба якомога більше висвітлювати те, як проходить епідемія реально, а ось ця так звана суха статистика (60 осіб померло). Так напишіть де вони померли, розкажіть, як протікала хвороба, покажіть хоч одне інтерв'ю з людиною, яка хворіла реально. Тому що, коли хворіють політики, там завжди є політична складова», - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський обложив Арахамію після слів про розцінки на передвиборчу кампанію: "а можна перерахувати в зарплатах або пенсіях?".

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