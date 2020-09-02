33-річна українська співачка Настя Каменських постала в сміливому образі

Зірка активно веде сторінку в своєму Instagram, де ділиться фото і відео в різних образах, передає Politeka.net.

Так, артистка опублікувала фото, позуючи в розстебнутій сорочці. Настя стояла, ймовірно, вдома, навівши на себе камеру. Зірка відчинила білосніжну сорочку, блиснувши найінтимнішим.

Красуня засвітила ліфчик від купальника з кокетливим вузликом посередині, що натягнувся на грудях.

Красивий довгий ланцюжок спустився від шиї до принад і надавав акценту настільки сміливому образу.

Зірка забрала волосся у великий пучок, щоб воно їй не заважало.

Каменських дивилася в камеру, здавалося, на її обличчі не було макіяжу, й виділялися лише чорні брови.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні, адже вона: "Просто вау".

Нагадаємо, Настя Каменських постала в довгій квітчастій сукні чорного кольору.

Кокетлива зірка розпустила кучері і підфарбувала губи червоною помадою, спокушаючи шанувальників позами. Дівчина продемонструвала фігуру в різних ракурсах, в тому числі повернувшись до камери чарівним декольте. На одному з кадрів красуня витончено нагнулася, здавивши пишний бюст витягнутими вперед руками.

Раніше ми писали, що Настя Каменських постала в купальнику з леопардовим принтом на тонких лямках в звичному стилі.

На фото видно, як зірка насолоджується поїданням соковитого кавуна з легкою посмішкою і веселиться перед об'єктивом.

Фото могло б викликати масу емоцій шанувальників, але було оприлюднено в сторіз.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

Як повідомляла Politeka, пікантні фото Каменських з відомим красенем підірвали мережу, Потап не зрозумів: «О Боже, який...».

Також Politeka писала, що схудла Настя Каменських засліпила формами в облягаючому платті: "Королева ночі замість Полякової!"