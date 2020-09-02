33-річна українська співачка Настя Каменських постала в сміливому образі

Зірка активно веде сторінку в своєму Instagram, де ділиться фото і відео в різних образах, передає Politeka.net

Так, артистка опублікувала фото, позуючи в розстебнутій сорочці. Настя стояла, ймовірно, вдома, навівши на себе камеру. Зірка відчинила білосніжну сорочку, блиснувши найінтимнішим. 

Красуня засвітила ліфчик від купальника з кокетливим вузликом посередині, що натягнувся на грудях. 

Красивий довгий ланцюжок спустився від шиї до принад і надавав акценту настільки сміливому образу. 

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Зірка забрала волосся у великий пучок, щоб воно їй не заважало. 

Каменських дивилася в камеру, здавалося, на її обличчі не було макіяжу, й виділялися лише чорні брови. 

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особистому листуванні, адже вона: "Просто вау". 

Нагадаємо, Настя Каменських постала в довгій квітчастій сукні чорного кольору.

Кокетлива зірка розпустила кучері і підфарбувала губи червоною помадою, спокушаючи шанувальників позами. Дівчина продемонструвала фігуру в різних ракурсах, в тому числі повернувшись до камери чарівним декольте. На одному з кадрів красуня витончено нагнулася, здавивши пишний бюст витягнутими вперед руками. 

Раніше ми писали, що  Настя Каменських постала в купальнику з леопардовим принтом на тонких лямках в звичному стилі. 

На фото видно, як зірка насолоджується поїданням соковитого кавуна з легкою посмішкою і веселиться перед об'єктивом.

Фото могло б викликати масу емоцій шанувальників, але було оприлюднено в сторіз. 

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

Як повідомляла Politeka, пікантні фото Каменських з відомим красенем підірвали мережу, Потап не зрозумів: «О Боже, який...».

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