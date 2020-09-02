Не eсі раді переїзду Меган Маркл і принца Гаррі до США з королівського палацу

Про це пише видання Пліткар.

Спершу переїзд герцогів в розкішний особняк, який розташований в Монтесіто, викликав справжній ажіотаж серед місцевих жителів.

Незважаючи на те, що Меган Маркл і принц Гаррі майже не з'являються на публіці, той факт, що вони живуть в цьому місті, зводить городян з розуму. Проблема в тому, що за герцогами ведуть полювання журналісти, які задіють навіть вертольоти і дрони.

Місцеві жителі обурюються, адже вони віддали мільйони доларів, розраховуючи на спокійне життя в Монтесіто.

Городяни вимагають, щоб журналісти припинили тут працювати, тому що вони порушують недоторканність їхнього приватного життя, що дуже їх дратує.



Але ситуацію може погіршити закінчення карантину, коли Меган Маркл і принц Гаррі стануть частіше з'являтися на публіці, залучаючи ще більше до себе інтерес з боку ЗМІ.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл.

Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.

Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон.

Справа в тому, що герцогиня Кембриджська просто проігнорувала заплановану зустріч і залишилася з дітьми в своєму маєтку.

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