В Україні вводиться індексація розміру аліменти

Це передбачено законопроектом №3112, який Верховна Рада прийняла у другому читанні. "За" проголосував 321 депутат.

Закон покликаний усунути колізії в законодавстві та частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Для цього пропонується внести зміни до абзацу першого частини четвертої статті 71 Закону" Про виконавче провадження", в яких на виконавця покладається обов'язок щорічно індексувати розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

Одним із способів виконання обов'язку по стягненню є присудження аліментів у твердій грошовій сумі. Сімейним кодексом України передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону.

Індексація грошових доходів спрямована на підтримку купівельної спроможності населення в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого статтею 48 Конституції права щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Нагадаємо, в Міністерстві юстиції України зробили важливе уточнення щодо декретної відпустки по догляду за дитиною.

Відзначається, що таку відпустку може брати не тільки мама, але і тато, дідусь чи бабуся.

Для того, щоб оформити декретну відпустку, необхідно подати роботодавцю заяву на відпустку і копію свідоцтва про народження дитини.

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