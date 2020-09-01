Знаменита українська співачка Анна Седокова показала фігуру в яскравому бікіні поруч з маленьким сином

Після повернення з Майамі Анна продовжує показувати, як веселиться з дітьми і майбутнім чоловіком, а також проводить весь час в магазині власного бренду, де збирається підготувати нову осінню колекцію.

Цього разу вона в яскраво-рожевому купальнику показала, як готується відпочивати з сином, якого поки рано вести в школу першого вересня:

"А мені нікого вести сьогодні в школу 🥺 Так що я покажу тобі як веду дитину в басейн 😂 Гектор ще маленький, він пішов в садок. У Аліни нічого не зрозуміло, в минулому році ми пішли зі школи і сіли відразу на карантин. І цього року у нас нова школа.Але це теж не точно, навіть не хочу починати тобі розповідати 😐

У Мони в Америці дистанційне навчання продовжили до кінця жовтня. І вони вчаться онлайн, далі скажуть як буде. З одного боку хочеться сказати»бідні батьки". А з іншого ..

Я сьогодні побачила величезні черги зі студентів і школярів. І тут звичайно вірусу вже точно є де розгулятися. Чи можливо, що саме це рішення призведе до другої хвилі і з числа 20 вересня ми такі всі ошатні сядемо вдома?",- пише Анна. Користувачі ж були обурені виглядом Анни поруч з сином і порадили їй вгамуватися:

Ми також писали, що протягом останнього року Седокова активно просувала в мережі одяг власного бренду. Анна почала активно займатися ним досить давно і тільки останнім часом її одяг став вельми популярний, причому нерідко в костюмах від Сєдокової з'являються зірки українського і російського шоу-бізнесу.

Седокова в розділі Сторі в Instagram в свою чергу показує новинки і кращі образи, щоб привернути ще більше уваги. Цього разу засмагла співачка продемонструвала пікантне вбрання, що складається з топа та спідниці, а також спеціальної хустки.

Анна зазначила, що їй подобається дрібний квітковий принт, а хустинку, який надягають на шию, вона носить як імпровізовану маску. Нагадаємо, в такому орбазі Седокова вперше з'явилася на публіці під час відпочинку з Янісом в Майамі, отримавши масу коментарів на адресу своєї фігури. Причому раніше багато відзначили, що Анна помітно поправилася після відпустки в Майамі.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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