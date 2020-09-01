Дружина президента України Олена Зеленська спробувала себе в новій ролі

Як повідомляє Politeka.net, про це перша леді розповіла на своїй сторінці в Instagram, і показала фото.

"А я вчора була екскурсоводом😉 Ну, можливо, не цілим екскурсоводом, а його помічником – допомагала пану Олександру Кучеруку проводити екскурсію Маріїнським палацом для учнів школи № 250, що у Деснянському районі Києва. Його розповідь була про історію палацу, моя – про сучасність: офіційні заходи та прийоми. Скажу відверто – мені дуууже сподобалося! 😊 Сподіваюсь, і дітям також (під масками важко зрозуміти😷😂)", - написала перша леді.

Також Олена Зеленська зазначила, що такі екскурсії тепер проводитимуть регулярно.

На екскурсії Зеленська була в світлій сукні-олівці і піджаку. Наряд вона доповнила темними туфлями на шпильці. Образ оцінили по достоїнству.

"Найкрасивіша перша леді!» ,- пишуть в коментарях.

Раніше перша леді Олена Зеленська розповіла, як перехворіла китайським вірусом. Дружина президента майже два місяці не з'являлася на публіці, а сім'я тримала в секреті всі деталі її хвороби.

За її словами, в перші дні ніяких симптомів вона не відчувала, а потім злягла з високою температурою і запаленням легенів.

Зеленська зазначила, що хоча зараз у неї і виробилися антитіла до небезпечного китайського вірусу, вона продовжує нібито носити захисну маску в громадських місцях.

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