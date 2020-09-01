Знаменита українська модель Олена Омович поділилася спекотним образом в білизні і косусі

Популярна інста-діва, яка прославилася як "українська Кардашьян", опублікувала в соцмережі своє нове фото. Про це пише Politeka.net.

На знімку Омович позує на тлі ліжка в досить відвертому образі. Так, для фото модель вирішила залишити на собі мінімум одягу. На ній стильна шкіряна куртка з обробкою "під луску", а також зухвала чорна білизна. Мереживний бюстгалтер красуні ледве вміщує її пишні груди шостого розміру, а пікантності крихітним трусикам додають оригінальні ремінці, які так і приковують погляд до талії і стегон моделі.

Омович фотографує себе в дзеркалі, пильно дивлячись в екран телефону.

Шанувальники красуні бурхливо відреагували на її фото.

"Ось це ци**ки", "начебто худа, довга, зі зробленими тітями і багато чим ще, але... притягує увагу і неможливо відірватися. І я не мужик, але захоплююся, незрозуміло самій. Олена, ну красива ж", "хто б що не говорив про Олену, мені тааак подобається її фігура і зовнішність", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Омович опублікувала кілька фотографій, зроблених на яхті. На них дівчина постала в темному відрядному купальнику з білою окантовкою, який насилу утримує пишний бюст красуні.

Щоб зробити образ ще більш незабутнім, Олена підкреслила "котячий" розріз очей за допомогою макіяжу.

Нагадавши, українська Кардашьян втиснула шостий розмір в купальник і подражнила видами.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян без білизни блиснула своїми круглими "штучками" на вулиці.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян натягнула на свій шостий розмір крихітний купальник.