Спекотне літо поки що не планує йти з території України
Про це у своєму Facebook зазначила відомий український синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, завтра, 2 вересня, у більшості українських регіонів буде спекотно та без опадів.
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"Слово літо в мажорі повторюється, як і слово осінь в мінорі, тисячі разів. А вже 2-го вересня стає зрозумілим і буденним, що осінь прийшла. 2-го вересня в Україні ще буде багато справжньої літньої спеки, протягом дня у більшості областей +30+35 градусів", - попередила синоптик простих українців.
Що стосується західних регіонів, то там стовпчики термометрів опустяться до +28 градусів вдень.
"У західних областях у середу очікується +22+28 градусів. Дощів практично не передбачається, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону", - продовжила Діденко у Facebook.
Підсумовуючи, синоптик додала, що у столиці завтра, 2 вересня, також буде спекотно та без опадів, а послаблення спеки у Києві розпочнеться вже наприкінці поточного робочого тижня.
Раніше ми розповідали, що осінь покаже українцям характер.
Сьогодні, 1 вересня, західні регіони після незначного "перепочинку" накриють грозові дощі й похолодання. Вдень повітря прогріється лише до 24-26 градусів, а вночі й зовсім опуститься до 13-16 тепла.
Спекотно буде на Сході та у центральних регіонах - до +34 градусів вдень.
Жителів Києва та області перший день осені порадує спекотними 29-31 тепла, а вночі похолодає до 14-16 градусів зі знаком «плюс».
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