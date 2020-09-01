Спекотне літо поки що не планує йти з території України

Про це у своєму Facebook зазначила відомий український синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 2 вересня, у більшості українських регіонів буде спекотно та без опадів.

"Слово літо в мажорі повторюється, як і слово осінь в мінорі, тисячі разів. А вже 2-го вересня стає зрозумілим і буденним, що осінь прийшла. 2-го вересня в Україні ще буде багато справжньої літньої спеки, протягом дня у більшості областей +30+35 градусів", - попередила синоптик простих українців.

Що стосується західних регіонів, то там стовпчики термометрів опустяться до +28 градусів вдень.

"У західних областях у середу очікується +22+28 градусів. Дощів практично не передбачається, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади спробують натякнути на початок нового сезону", - продовжила Діденко у Facebook.

Підсумовуючи, синоптик додала, що у столиці завтра, 2 вересня, також буде спекотно та без опадів, а послаблення спеки у Києві розпочнеться вже наприкінці поточного робочого тижня.

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Сьогодні, 1 вересня, західні регіони після незначного "перепочинку" накриють грозові дощі й похолодання. Вдень повітря прогріється лише до 24-26 градусів, а вночі й зовсім опуститься до 13-16 тепла.

Спекотно буде на Сході та у центральних регіонах - до +34 градусів вдень.

Жителів Києва та області перший день осені порадує спекотними 29-31 тепла, а вночі похолодає до 14-16 градусів зі знаком «плюс».

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