Вєрка Сердючка викликала фурор новим "європейським" образом
Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці артиста в Істаграм з'явився анонс міні-альбому Sexy.
На опублікованому фото Сердючка позує в білій футболці і білих колготах, поверх яких надіті рожеві шорти. Губи нафарбовані яскравою помадою, а на голові залишилася незмінна зірка.
Перехід артистки на шорти шанувальники оцінили.
"Мама, я закохалася", "ви завжди найталановитіші, харизматичні і улюблені", "Моя любов", "Віра з кожним роком все молодше🔥 спасибі Вам за ваші пісні, жодне свято без Вєрки не обходиться", "нарешті", "шортики рожеві відпад", "Бомба-ракета",-пишуть в коментарях.
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У шортах тепер і "мама" Сердючки, роль якої грає Інна Білокінь. Їй підібрали голобі шорти в квіточку. Але вишиванку" мамі " Сердючки все ж залишили.
Відзначимо, міні-альбом орієнтований на європейську публіку, цим і викликана зміна образів.
Поки відомо, що в міні-альбому Sexy увійде три пісні: Make It Rain Champagne, Disco Kicks і Sexy.
Нагадавши, Сердючці дісталося після " шабаша "в центрі Києва, мама Вєрки не стрималася:" якщо труси з шортами людина плутає..."
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