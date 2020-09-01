Вєрка Сердючка викликала фурор новим "європейським" образом

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці артиста в Істаграм з'явився анонс міні-альбому Sexy.

На опублікованому фото Сердючка позує в білій футболці і білих колготах, поверх яких надіті рожеві шорти. Губи нафарбовані яскравою помадою, а на голові залишилася незмінна зірка.

Перехід артистки на шорти шанувальники оцінили.

"Мама, я закохалася", "ви завжди найталановитіші, харизматичні і улюблені", "Моя любов", "Віра з кожним роком все молодше🔥 спасибі Вам за ваші пісні, жодне свято без Вєрки не обходиться", "нарешті", "шортики рожеві відпад", "Бомба-ракета",-пишуть в коментарях.

У шортах тепер і "мама" Сердючки, роль якої грає Інна Білокінь. Їй підібрали голобі шорти в квіточку. Але вишиванку" мамі " Сердючки все ж залишили.

Відзначимо, міні-альбом орієнтований на європейську публіку, цим і викликана зміна образів.

Поки відомо, що в міні-альбому Sexy увійде три пісні: Make It Rain Champagne, Disco Kicks і Sexy.

Нагадавши, Сердючці дісталося після " шабаша "в центрі Києва, мама Вєрки не стрималася:" якщо труси з шортами людина плутає..."

Як повідомляла Politeka, Зеленського дорікнули за шоу на День незалежності: "чорти що і збоку Вєрка"

Також Politeka писала, що зараженому вірусом Сергію Бабкіну дісталося гірше, ніж Сердючці: "нефіг в цирку брати участь"