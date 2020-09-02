Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала яскравий кадр з відпочинку

Модель дуже любить себе і сміливо заявляє, що їй не лестить порівняння з сестрами Кардашьян, адже себе Квітко вважає набагато краще. При цьому раніше дівчина співпрацювала з магазином репера Каньє Уеста - чоловіком Кім Кардашьян.

Після того, як Анастасії висунули вимогу скинути зайву вагу, дівчина різко відмовилася, заявляючи, що міняти себе вона не збирається. При цьому Квітко дуже подобаються свої форми-вона всіляко підкреслює їх красу модними бікіні і ледь помітною білизною. Цього разу модель показала пишні форми в яскраво-помаранчевому купальнику з декольте до самого пупка.

"Красиво, мило, неповторно, але чому так мало посміхаються? Всі росіяни такі серйозні?", "Дуже добре!""ви мені подобаєтеся", "прекрасне тіло", " Боже, розкажи, звідки такі сонячні принади?", "Прекрасні пагорби», «розкіш яка», «Квітко, ти дівчинка моєї мрії», «це дуже розкішно», «❤💋Красива», «це дуже солодко», «відразу б так», "яка мокра дівчинка", - пишуть користувачі.

Раніше пишнотіла модель похвалилася сонячним фото з відпочинку. Як відомо, яскраві кадри знаменитості постійно з'являються на фан-акаунтах. Багато захоплюються фігурою моделі з нестандартними формами - при низькому зростанні вона важить більше 70 кілограм і абсолютно не соромиться цього.

Більш того, дівчина намагається підкреслювати саме свої груди і сідниці, адже вважає, що виглядає чудово і не збирається худнути. З цієї причини модель навіть припинила співпрацювати з кількома магазинами, які тредовали, щоб Квітко скинула зайву вагу.

Зараз вона рекламує білизну, купальники і модні піжами, проте фанатам це подобається і сотні коментарів під постом зірки - тому підтвердження. Цього разу Анастасія блиснула достоїнствами в Кораловому бікіні, сміливо посвітивши сідницями, навмисно повернувшись до об'єктива спиною.