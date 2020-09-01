Розкрито нові правила взаємодії банків з клієнтами під час роботи з готівкою

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Відповідні норми прописані в постанові держрегулятора, яка набула чинності з сьогоднішнього дня.

Новим документом НБУ уточнив визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.

З 1 вересня всі українські банки можуть приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк.

За інформацією прес-служби, Нацбанк також поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються виключення і переданості сумнівних банкнот для проведення досліджень в НБУ.

Новою постановою була скасована норма про розсилку НБУ плакатів і буклетів з описом банкнот (монет), оскільки на офіційному порталі регулятора розміщується їх електронна версія.

За розпорядженням НБУ банки та інкасаторські компанії також зобов'язані проводити навчальні заходи з метою підвищення рівня знань працівників, які змушені працювати з готівковими коштами.

Раніше ми розповідали про нові правила НБУ у сфері переказу коштів.

Зокрема, державний регулятор хоче встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку, які зачіпають розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки, і порядок дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

А нововведення, які заздалегідь анонсували в прес-службі НБУ, торкнуться платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України, операторів послуг платіжної інфраструктури, учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами або нерезидентами України.

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