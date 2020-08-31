Відомий український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, показав себе в образі "поганого хлопця"

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився новим чорно-білим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку співак позує в томній позі, прикривши обличчя однією рукою, на якій можна помітити тату у вигляді людського ока. На Костянтині чорна футболка, джинсова куртка і прикраси у вигляді ланцюгів. Артист дивиться в камеру пронизливим поглядом, який не може залишити жодну прихильницю байдужою.

Фанати дійсно не змогли пройти повз нову публікацію співака і буквально засипали його компліментами.

"Очі виразні які;) чоловік, а ви годиною в натурщики не хочете? І поза у вас підходяща", "господи який ти гарний", "блін, як схуд", "бед гай", "шалено красивий", "третє око ніби спостерігає за нами", "так змінився", "очі дуже красиві", "Ех ти!! Як тобі не соромно зводити з розуму своєю красою", "Прям Татко", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що для MELOVIN справжнім щастям стала можливість знову піднятися в небо після відновлення внутрішніх перельотів, а також відкриття деяких країн за кордоном для відпочинку. Про це він розповів своїм шанувальникам у соцмережі.

Артист також поділився відповідним фото.

Нагадавши, улюбленець Данилко несподівано поділився кадрами з весілля: "Красиво, до мурашок".

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Також Politeka писала, що фаворит Данилко блиснув оголеним тілом в басейні, пристрасні кадри: "О, Боже який...".