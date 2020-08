View this post on Instagram

На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!..🚀 Look by @dolcegabbana