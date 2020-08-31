Філіп Кіркоров показав, яким незвичайним способом вирішив попрощатися з літом

Як пише Politeka.net, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, яке викликало бурхливу реакцію шанувальників (щоб подивитися, скрольте до кінця).

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний Світанок літа 🌅 🎈це так символічно... Адже вперше за 35 років це літо було незвичайним для мене, без гастролей і фестивалів. Джордано красиво зазначив: "життя – це як політ на повітряній кулі. Чим більших висот ви хочете досягти, тим від більшої кількості баласту ви повинні позбутися. Потрібно зважитися викинути за борт все те, що заважає вам підніматися вгору."Слідую і піднімаюся!» ,- написав співак.

На відео Кіркоров показав себе в кошику повітряної кулі, що ширяє над землею, а також чудові пейзажі, які відкриваються погляду з висоти.

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Кадри захопили фоловерів артиста.

"Дідусь Філя, яка навколо Краса!!!!", "Яке ж шикарне у вас літо!!! Просто вогонь!!!", "Круто", - пишуть в коментарях.

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На большом воздушном шаре... встретил финальный рассвет лета 🌅🎈Это так символично... Ведь впервые за 35 лет это лето было НЕОБЫЧНЫМ для меня, без гастролей и фестивалей. Джордано красиво отметил: «Жизнь – это как полёт на воздушном шаре. Чем больших высот вы хотите достичь, тем от большего количества балласта вы должны избавиться. Нужно решиться выбросить за борт все то, что мешает вам подниматься ввысь.» Следую и поднимаюсь!..🚀 Look by @dolcegabbana

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Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".

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