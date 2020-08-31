Філіп Кіркоров показав, яким незвичайним способом вирішив попрощатися з літом

Як пише Politeka.net, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" відео, яке викликало бурхливу реакцію шанувальників (щоб подивитися, скрольте до кінця).

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний Світанок літа 🌅 🎈це так символічно... Адже вперше за 35 років це літо було незвичайним для мене, без гастролей і фестивалів. Джордано красиво зазначив: "життя – це як політ на повітряній кулі. Чим більших висот ви хочете досягти, тим від більшої кількості баласту ви повинні позбутися. Потрібно зважитися викинути за борт все те, що заважає вам підніматися вгору."Слідую і піднімаюся!» ,- написав співак.

На відео Кіркоров показав себе в кошику повітряної кулі, що ширяє над землею, а також чудові пейзажі, які відкриваються погляду з висоти.

Кадри захопили фоловерів артиста.

"Дідусь Філя, яка навколо Краса!!!!", "Яке ж шикарне у вас літо!!! Просто вогонь!!!", "Круто", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".

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