Цього місяця на українців чекає підвищення мінімалки і пенсій, зміна порядку в'їзду в сусідню країну, початок навчального року і ряд інших змін

Багато змін набудуть чинності вже з 1 вересня.

Зокрема, на українців чекає підвищення мінімальної зарплати. Вона зросте на 5,86% і складе 5 тисяч гривень. Надалі мінімалка також буде підвищуватися 1 січня і 1 липня 2021 року і досягне суми в 6,5 тисячі гривень.

У вересні також очікується незначне збільшення пенсій. Воно буде пов'язане з підвищенням мінімалки і торкнеться не всіх пенсіонерів. Так, в ефірі телеканалу «Україна 24» радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, що близько 1,5 мільйона українців у віці 65 років, які отримують мінімальну пенсію, можуть розраховувати на її збільшення. При цьому він зазначив, що сума буде незначною.

Також з 1 вересня зростуть зарплати окремої категорії українців. Йдеться про медиків вторинної та третинної медичної допомоги, в тому числі і працівників екстреної допомоги. Підвищення зарплат для них планується в розмірі від 25% мінімальної заробітної плати і до 70% посадового окладу в залежності від посади.

Крім того, з 1 вересня вступають в силу нові правила в'їзду українців до Білорусі. Тепер для того, щоб потрапити в сусідню країну українцям будуть потрібні закордонні паспорти.

Українців чекає і ряд інших змін. Так, з 1 вересня Верховна Рада відновить свою роботу після літніх канікул, а НБУ посилить захист клієнтів банків, змусивши фінансові установи вказувати більш детальну і правдиву інформацію про депозити і кредити, їх вартість, умови і ризики на своїх сайтах і в рекламі.

Ще одна важлива подія, яка чекає країну 1 вересня – початок нового навчального року, який в цьому році буде не таким, як зазвичай, через епідемію китайського вірусу. Так, школи не будуть працювати в містах і районах, що потрапили в «червону» зону епідемічної небезпеки. В інших районах школи зможуть працювати, але тільки за умови дотримання правил карантину.

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