Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила сонячним фото на яхті

Цього разу пишнотіла модель похвалилася сонячним фото з відпочинку. Як відомо, яскраві кадри знаменитості постійно з'являються на фан-акаунтах. Багато хто захоплюється фігурою моделі з нестандартними формами - при низькому зростанні вона важить більше 70 кілограм і абсолютно не соромиться цього.

Більш того, дівчина намагається підкреслювати саме свої груди і сідниці, адже вважає, що виглядає чудово і не збирається худнути. З цієї причини модель навіть припинила співпрацювати з кількома магазинами, які тредовали, щоб Квітко скинула зайву вагу.

Зараз вона рекламує білизну, купальники і модні піжами, проте фанатам це подобається і сотні коментарів під постом зірки - тому підтвердження. Цього разу Анастасія блиснула достоїнствами в Кораловому бікіні, сміливо посвітивши сідницями, навмисно повернувшись до об'єктива спиною.

"Це пожежа😍 😍 😍", " ви захоплюєте своєю красою❤️❤️", "виглядає як головна хижачка«," цю кішечку не зупинити.❤ ", "Де ви так відпочиваєте???", "Це мило", "Люблю бути з тобою" , "дивно😍❤️ 🔥 🔥 🔥" »" це кадр фільму для дорослих», «підкажіть, як отримати цю здобич! 😍 🔥 » , «Розкішна Дівчина», «ви виглядаєте дуже яскраво, як вам вдалося отримати цю фігуру?",- пишуть користувачі.

До цього дівчині вдалося підкорити ніжним чином. Модель вирішила поділитися сонячним кадром, на якому блиснула фігурою без білизни в одній сорочці. Приспустивши її з плечей, Настя виглядала вельми спокусливо.

Блондинка приміряла тісну білу сорочку, спеціально на розмір більше, щоб підкреслити і без того пишні груди, а також завдала на світлу шкіру легкий макіяж. При цьому світле волосся Настя розпустила, як і раніше. Ніжний образ, в якому постала Квітко, не залишив фанатів байдужими:

"Богемна дамочка," просто один кайф», «це інша справа», «видатний бюст👏 💯", " вона пробачить мене ...", "Не могли б ви зняти це", "Wao mamita que hermosa te ves love«," гарне волосся .. люблю це, "" вогонь !!!", "а ти біса красива. У тебе гаряче чарівність. Насправді ти приголомшлива дівчина 💗 великий шанувальник твоїх форм, багато любові з Індії 🙏" »

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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