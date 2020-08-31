За час літнього сезону, незважаючи на карантин, багато зірок встигли відпочити за кордоном

Артистки провели літо досить насичено. Багато худнули, займалися собою, розповідали про розвиток, показували, як займалися в спортзалах у відпустці і дивували фігурами на пляжі.

Представляємо вашій увазі, спеціально до закінчення літа, топ кращих фото зірок в стильних бікіні.

Анна Седокова відпочивала в цьому році досить довгий час в Майамі, поки її коханий Яніс Тімма готувався до майбутнього баскетбольного сезону. Седокова взяла з собою дітей, а також встигла вразити новиною: вона знову стане заміжньою жінкою. Під час пляжної прогулянки зірка отримала пропозицію руки і серця.

Світлана Лобода відправлялася у відпустку з дітьми кілька разів. Струнка красуня здивувала досить підтягнутою і схудлою фігурою, примірявши світлі Бікіні на засмагле тіло. Після презентації кліпу" Бум-бум " Лобода також вирішила відпочити, виїхавши відпочивати за кордон.

Кім Кардашян вирушила у відпустку з дітьми і сестрами всього кілька днів тому. У зв'язку з депресією чоловіка, заявою, що він хоче вболівати в президенти, а також інтерв'ю Каньє про те, що вони з Кім хотіли зробити аборт під час її першої вагітності, пара опинилася в центрі гучних скандалів і вирішила відпочити від усієї суєти за містом.

Кайлі Дженнер цього року встигла повеселитися у відпустці не один раз. Дівчина вражала у відпустці схудлою фігурою і навіть заявила, що змогла повернутися в ту форму, якої хотіла, після пологів.

Емілі Ратаковскі разом з чоловіком багато відпочивала на пляжі і проводила час на природі. У профілі в Instagram Ратаковскі з'явилися цілі серії кадрів в нових бікіні. Схоже, навіть під час активного відпочинку струнка модель підтримує себе у формі.

Оля Полякова під час відпочинку зіткнулася з недовірою фанатів через фото в чорному монокіні. Багато хто запідозрив, що співачка відфотошопила свої стрункі ноги і їй довелося опублікувати відео в тому ж купальнику, що і раніше, щоб довести, що її фігура - це результат роботи над собою, але ніяк не добре відредаговане фото.

Даша Астаф'єва відпочила на морі, вражаючи підтягнутими формами. Цього року Астаф'єва почала займатися йогою і помітно покращала після практики. Також Астаф'єва встигла розповісти про те, як доглядає за шкірою в літній період.

Настя Каменських вразила фанатів фігурою далеко не один раз за час літнього відпочинку. Співачку встигли запідозрити у вагітності, яку вона приховує, розкритикувати за те, що на знову розповніла і навіть звинуватити у фотошопі. Втім, сама артистка чутки ніяк не коментує, продовжує працювати над собою і показувати себе в природному вигляді без фотошопу.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

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