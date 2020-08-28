Тарифи на проїзд у громадському транспорті в Україні незабаром можуть сильно змінитися

Поки столичні перевізники тільки розмірковують про підвищення цін восени, в інших регіонах ціни вже підняли.

Так, в громадському Союзі "асоціація перевізників Києва та Київської області" відзначають, що поки вони не говорять про конкретне подорожчання, але і не виключають, що перевізники можуть піти на такий відчайдушний крок. Голова асоціації Ігор Моїсеєнко пояснив, що влада забуває компенсувати провезення пільгових груп населення приватним перевізникам, тоді як "Київпастранс" і "Київський метрополітен" дотації отримують.

У зв'язку з цим було написано звернення до столичної влади з проханням внести зміни у функціонування ринку перевезень пасажирів у Києві.

"Ми просимо владу розібратися в питанні компенсацій за перевезення пільговиків. Приватні перевізники готові возити людей хоч по 5 гривень, але за умови, що їм буде за це доплачувати місто. Адже нам потрібно купувати новий рухомий склад, витрачати гроші на ремонт, купувати паливо. Це досить великі кошти", - пояснює Моїсеєнко, передає "Сегодня".

Якщо на звернення не відреагують, вартість проїзду може піднятися до 10 гривень.

Головними проханнями перевізників є компенсація перевезення пільговиків, установка економічно обґрунтованого регульованого тарифу, сприяння влади в отриманні кредитних коштів від міжнародних організацій на закупівлю нового рухомого складу

За даними Асоціації, деякі перевізники опинилися на межі банкрутства. Адаптивний карантин призвів до того, що більша частина маршруток працюють у збиток, адже пасажиропотік на деяких маршрутах впав практично в два-три рази.

Тим часом в інших містах порожание вже відбулося. Так, у Володимирі-Волинському на громадських слуханнях після звернення приватного перевізника вирішили підняти ціни на проїзд.

Тепер вартість перевезення одного пасажира встановлена на такому рівні:

до дачного масиву "Марс" - 7,00 грн.,

до садівничого масиву "Сонячний" - 8,00 грн.

Перевезення дітей віком до 6 років без права заняття ними окремого місця повинні здійснюватися безкоштовно.

Інакше підійшли до питання тарифів на проїзд у транспорті у Львівській області.

Там, для населених пунктів, які увійдуть до Львівської ОТГ запровадять єдиний загальний тариф на проїзд у транспорті. Пенсіонери, школярі та студенти, які прописані на території Львівської ОТГ, матимуть можливість пільгового проїзду.

Діятиме дві зони електронного квитка.

Всі 18 населених пунктів Львівської ОТГ увійдуть до першої зони дії е-квитка.

У другу зону дії електронного квитка увійдуть населені пункти, розташовані в 10-15 км від Львова. Тому приміських перевізників долучать до системи Львівського е-квитка.

Також розробляються варіанти щоб, якщо пасажир їде кілька зупинок йому не потрібно було платити вартість всієї другої зони.

Для проїзду у львіському транспорті у пасажирів буде можливість придбати разовий квиток та абонементи на місяць, 180 та 365 днів. При цьому при купівлі абонементів вартість однієї поїздки буде дешевшою. Дія разового квитка триватиме 40 хвилин, протягом яких пасажири матимуть можливість пересідати в інший транспорт. Вартість разового квитка становитиме 10-15 грн.

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