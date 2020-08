View this post on Instagram

Sou uma culé fanática ,torcedora do @fcbarcelona desde criança, mas jamais vou deixar de apoiar meu maior ídolo no esporte até a morte #Messi. Bartomeu e Abidal destruíram nosso time e agora por culpa deles o maior jogador de todos os tempos vai deixar a Catalunha. Hoje é um dia muito triste para mim e milhões de blaugranas pelo mundo. Mas já decidi que o time que #Messi for jogar serei a mais fanática torcedora. Ele está certo em deixar o @fcbarcelona que hoje é uma bagunça é dirigido por maus-caracteres. ⚽️🐐👑