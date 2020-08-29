Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, заворожила формами в срібному костюмі
Зірка публікує різні спекотні фото у Instagram, тим самим привертаючи увагу до свого сайту, пише Politeka.net. Відомо, що модель веде окремий портал, на якому викладає свої найгарячіші фото.
В Instagram ж знімки менш сміливі, але їй це не перешкоджало зібрати 2,3 мільйона підписників.
На одному з останніх фото Кортес позувала в срібному костюмі, який оголив її неймовірні вигини.
Неперевершена зірка присіла на одне коліно, виставивши вперед другу ніжку. Ліфчик натягнувся на грудях, відмінно обтягнувши і піднявши її.
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Крихітні трусики також обтягнули ідеальні стегна знаменитості, а зав'язочки з боків надавали якоїсь пікантності.
Доповнили образ - куртка з довгими рукавами і ботфорти на зав'язочках.
За шість годин пост зібрав понад 17 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі по достоїнству оцінили настільки жаркий образ кумира і засипали її компліментами.
Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес неодноразово зізнавалася в коханні аргентинському футболісту Ліонелю Мессі.
Цього разу модель вирішила похвалитися фігурою у футболці з ім'ям улюбленого футболіста. Зірка одягла крихітні трусики бікіні.
Також красуня натягнула на ноги гетри і кросівки.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в топі і кросівках. Модель не одягла штани, тому можна побачити трусики між ніг. Кортес спокусливо лягла в прозору гойдалку і задерла ноги, не соромлячись показати найгарячіші місця.
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