Українці ризикують втратити до 25% із зарплати через борги по комуналці

Таким радикальним чином пропонують боротися із заборгованістю населення за комунальні послуги народні депутати, повідомляє ТСН. Вони розробили законопроект, відповідно до якого з боржників зможуть списувати до 25% суми заробітної плати або ж заарештовувати майно для погашення заборгованості.

При цьому мешканка Києва Жанна Яременко з неоплаченими рахунками за квартиру в Мукачеві розповіла, що після того як квартиранти залишили її з боргами в 18 тисяч гривень, на її квартиру, машину, і всю приватну власність наклали арешт.

"Вони далі мені рахують борг. Я зв'язалася з державним виконавцем, у кого справа, він відправив мені справу. В принципі, суд пройшов без мене. Я на суді не потрібна, у них є повноваження не викликати людей до суду і накладати арешт на все майно і всі рахунки", - розповіла українка.

На сьогоднішній день виконавча служба може заарештовувати майно боржників по комуналці. Однак, автор законопроекту, нардеп Михайло Лаба стверджує, що документ допоможе врегулювати ситуацію.

"Реструктуризація сьогодні не є основною, тобто основою тих договорів. Якщо буде прийнятий цей законопроект, то вона буде обов'язковою як елемент захисту громадян перед якимись надавачами послуг",-розповів він.

У свою чергу, правозахисник Богдан Кушнір розповів, як працюватиме закон, у разі його прийняття.

"Тобто, це твоя комуналка в цьому місяці, плюс боргові зобов'язання з реструктуризацією максимум на 60 місяців, не будуть перевищувати 25%. Тобто 1/4 твого заробітку, якщо ти працездатна особа, або 20% від твого пенсійного забезпечення", - пояснив він.

Договір може бути продовжений автоматично після 60 місяців, якщо боржник справно виплачує заборгованість.

Раніше ми розповідали, що 25 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу про підвищення мінімальної зарплати.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

Нагадавши, Кабмін підвищив зарплати українцям, кому пощастить найбільше: "понад 10 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, істотна надбавка до зарплати, хто стане багатшим вже у вересні.

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