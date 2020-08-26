23-річна американська супермодель Белла Хадід показала, як виглядає в звичайному житті
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в рожевому топі зі спокусливим декольте.
На одному з кадрів Белла позувала за кермом автомобіля. Модель продемонструвала крупним планом обличчя без краплі косметики - її натуральна краса вражає. Також Хадід заінтригувала ніжними лініями пружного бюста.
На іншому кадрі дівчина позувала в повний зріст: в тому ж топіку і чорних мікрошортах. На обличчі при цьому у неї була захисна маска. Белла картинно встала, розсунувши руки, показавши пальцями нецензурний жест.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"королева носіння маски, я люблю тебе"
"принцеса назарета 😍"
"Без косметики краще, ти схожа на ангела"
Раніше ми повідомляли, Хадід збентежила звабливою фотосесією в квітучому саду. Модель позувала поруч із саккурою в рожевому жакеті, який майстерно розстебнула, засвітивши пишний бюст. На ній не було нижньої білизни, що, безумовно, порадувало мільйони її фанатів.
"Казкова красуня", - написав один з її шанувальників.
Також ми розповідали, що Белла захопила пляжними кадрами. Красуня показала струнку фігуру в біло-блакитному бікіні. Мокра модель вийшла з води, всім своїм виглядом демонструючи з себе чарівну "дівчину Бонда".
Нагадавши, Белла Хадід без сорому показала свою красу на публіці
А ще Politeka писала, що Белла Хадід спокусила білосніжним декольте в незвичайній позі на дереві