23-річна американська супермодель Белла Хадід показала, як виглядає в звичайному житті

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в рожевому топі зі спокусливим декольте.

На одному з кадрів Белла позувала за кермом автомобіля. Модель продемонструвала крупним планом обличчя без краплі косметики - її натуральна краса вражає. Також Хадід заінтригувала ніжними лініями пружного бюста.

На іншому кадрі дівчина позувала в повний зріст: в тому ж топіку і чорних мікрошортах. На обличчі при цьому у неї була захисна маска. Белла картинно встала, розсунувши руки, показавши пальцями нецензурний жест.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Привіт красуня. Яблуко моїх очей"

"Ти така красива"

"мені подобається твоє намисто"

"🔥 🔥 🔥 🔥буквальна досконалість"

"як завжди приголомшливо 🥺"

"королева носіння маски, я люблю тебе"

"принцеса назарета 😍"

"Без косметики краще, ти схожа на ангела"

Раніше ми повідомляли, Хадід збентежила звабливою фотосесією в квітучому саду. Модель позувала поруч із саккурою в рожевому жакеті, який майстерно розстебнула, засвітивши пишний бюст. На ній не було нижньої білизни, що, безумовно, порадувало мільйони її фанатів.

Користувачі написали масу приємних слів, засліплені цим образом зірки.

"Казкова красуня", - написав один з її шанувальників.

Також ми розповідали, що Белла захопила пляжними кадрами. Красуня показала струнку фігуру в біло-блакитному бікіні. Мокра модель вийшла з води, всім своїм виглядом демонструючи з себе чарівну "дівчину Бонда".

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А ще Politeka писала, що Белла Хадід спокусила білосніжним декольте в незвичайній позі на дереві