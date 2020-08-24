Розкрито подробиці поетапного підвищення мінімалки в Україні

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава держави Володимир Зеленський, передає Україна 24.

Як відомо, в Україні планують поетапно підвищити мінімальну зарплату до 6500 гривень.

Спілкуючись з журналістами, президент Володимир Зеленський запевнив, що державний бюджет витримає подібне навантаження.

"Обов'язково витримає. Я вважаю, що це дуже важливо. Це не просто обіцянки. Мінімальна заробітна плата-до неї прив'язані будь-які заробітні плати в нашій країні. 5000 грн-це перше збільшення. Ми точно знаємо, що ми можемо збільшити до 6500 грн. Небезпечно це робити в короткі терміни. Це дійсно дуже небезпечно. По-перше, в бюджеті немає грошей, але це небезпечно з точки зору якихось інфляційних процесів. Але ми впевнені, уряд впевнений, Національний банк впевнений, це загальна позиція: 6000 грн ми збираємося ввести на початку 2021 року, 5000 грн – зараз, з 1 вересня, і потім, в середині 2021 року, буде 6500 грн. Ну, у всякому разі, це наші обіцянки і не тільки. Розрахунки", - розкрив глава держави нюанси підвищення мінімалки.

За словами Зеленського, після підвищення мінімалки "людям буде легше".

"Всі лякають, що бізнес піде в тінь. Знаєте, ну так теж не можна говорити- " бізнес піде і тінь, бізнес не хоче платити, бізнес не хоче платити податки...". Є бізнесмени, які розуміють, що треба платити податки. А звідки вона тоді буде з'являтися, ця соціалка? Вона ж з неба не падає. Це збільшення, це правильне живе ставлення до людей", - продовжив він у спілкуванні з журналістами.

В інтерв'ю президент також анонсував здешевлення кредитів для простого населення.

"До цього питання і кредитне зменшення навантаження на кредити, зменшення відсотка по кредитах, і зменшення відсотка по іпотеці. 10% іпотеки для всіх людей в Україні має бути. Це комплексне економічне рішення на підтримку українців, особливо зараз, коли грошей немає. У такий вже, розумієте, складний час живемо", - резюмував Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

Варто відзначити, що на даний момент в українському бюджеті є діра на 300 млрд гривень. Цю інформацію підтвердив особисто глава Кабміну Денис Шмигаль, назвавши "дірку" в бюджеті - "дефіцитом", який узгоджений із західними партнерами.

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