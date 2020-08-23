40-річна російська співачка Ганна Семенович приміряла на себе образ суперлиходійки Харлі Квін

У такому образі артистка постала під час зйомок нового кліпу, а відповідним відео похвалилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

"Фішка" цього образу – світле волосся, зібране в два хвоста і колоровані рожевим та блакитним тоніками.

Семенович активно зображує з себе "погану дівчинку", голосно жуючи жуйку. Вона показує свою команду і говорить про справжню "двіжуху".

Відзначимо, що, на відміну від худенької героїні всесвіту DC Comics, Семенович володіє куди більш пишними формами. Однак цей момент, швидше за все, не став для сценаристів і самої артистки перешкодою до втілення образу на екрані.

"Я сьогодні вночі не зімкнула очей, хвилювання і щасливе передчуття не давали спати 🤪 але зараз це не важливо, ми творимо супер круту роботу для вас ❤️ буде пушка 💥 і так, по ролі я жую жуйку і веду себе дуже погано 😂 😅 Я дуже вдячна своїй професійній команді, яка за мене горою 🙏 🏼 спасибі", - підписала вона відео.

"Іди пельмені рекламуй🤣 🤣 🤣", "красуня😘 😘", "ви просто красуня!!!!", "Анна!! Ваш позитив завжди зашкалює!! Зараз ви більше в образі Мальвіни !! Правда, трохи зухвалої, відкритої і найчарівнішоїю!!!👍 😍 ❤ ️ ❤", "Вау!ШИКАРНИЙ ОБРАЗ!Ганнуся тобі дуже йде!💋💋💋❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.

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