40-річна російська співачка Ганна Семенович приміряла на себе образ суперлиходійки Харлі Квін
У такому образі артистка постала під час зйомок нового кліпу, а відповідним відео похвалилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
"Фішка" цього образу – світле волосся, зібране в два хвоста і колоровані рожевим та блакитним тоніками.
Семенович активно зображує з себе "погану дівчинку", голосно жуючи жуйку. Вона показує свою команду і говорить про справжню "двіжуху".
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Відзначимо, що, на відміну від худенької героїні всесвіту DC Comics, Семенович володіє куди більш пишними формами. Однак цей момент, швидше за все, не став для сценаристів і самої артистки перешкодою до втілення образу на екрані.
"Я сьогодні вночі не зімкнула очей, хвилювання і щасливе передчуття не давали спати 🤪 але зараз це не важливо, ми творимо супер круту роботу для вас ❤️ буде пушка 💥 і так, по ролі я жую жуйку і веду себе дуже погано 😂 😅 Я дуже вдячна своїй професійній команді, яка за мене горою 🙏 🏼 спасибі", - підписала вона відео.
"Іди пельмені рекламуй🤣 🤣 🤣", "красуня😘 😘", "ви просто красуня!!!!", "Анна!! Ваш позитив завжди зашкалює!! Зараз ви більше в образі Мальвіни !! Правда, трохи зухвалої, відкритої і найчарівнішоїю!!!👍 😍 ❤ ️ ❤", "Вау!ШИКАРНИЙ ОБРАЗ!Ганнуся тобі дуже йде!💋💋💋❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹", – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, пустотлива Семенович задерла сукню заради ефектних кадрів.
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