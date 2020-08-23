Аналітики спрогнозували, скільки коштуватимуть долар і євро наприкінці літа

Незважаючи на те, що в Україні прогнозують другу хвилю китайського вірусу в жовтні-листопаді, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році складе приблизно 27,58 гривень.

А прогноз на літо для журналістів видання Обозреватель зробив аналітик Андрій Гойлов.

За його словами, в Україні до кінця літа курс долара готує новий удар та може подорожчати з 27,48 до 27,58 грн за долар, а вартість євро – з 32,55 до 33,15 грн.

Долар за підсумками торгів ослаб на міжбанківському валютному ринку після спекулятивного зростання, євро втратив свої минулі позиції відповідно до глобальних тенденцій світових ринків.

З продажем валюти вийшли більші гравці, яким чекають розрахунки з бюджетом перед "великими вихідними".

"У фіналі торгової сесії НБУ викупив валюту в обсязі 20 млн доларів США, після чого попит на долар вичерпався, що було видно по котируваннях. Торги завершилися на позначці в 27,38 грн за долар США. Євро проти гривні девальвувався до рівня в 32,39 грн", - зазначає Гойлов.

Також раніше повідомлялося, що попри "застиглу" ситуацію, долар в понеділок грандіозно завалиться. Торги почнуться з -8,7 гривні. Євро ж "розженеться" ще більше. Після нетривалого затишшя валюта впаде на 9,09 гривні.

Нагадаємо, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

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