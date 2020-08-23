До чого потрібно готуватися простим громадянам

Стало відомо, чого українцям чекати від курсу долара восени 2020 року

Четвертий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує своє падіння, а експерти прогнозують девальвацію гривні восени у зв'язку з традиційним зростанням попиту на валюту.

Про це повідомила аналітик Євгенія Охтирко для журналістів видання Українські Новини.

Вона зазначила, що поточна девальвація, швидше за все, є ситуативною.



"З початку серпня ми спостерігаємо корекційний тренд по зміцненню курсу після його досить стрімкої девальвації в липні. Протягом серпня Нацбанк активно викуповує валюту на міжбанку, не даючи курсу зміцнюватися занадто швидко. Можлива ситуація, коли за підсумком торгового дня попит на валюту (включаючи покупку валюти Нацбанком) може виявитися вище пропозиції, в результаті чого курс зростає", - розповіла експерт.



При цьому вона додала, що восени очікується традиційне зростання попиту на валюту.

"На даний момент ми очікуємо, що восени і до кінця року девальваційний тренд (знецінення валюти прим.ред.) стане більш вираженим під впливом традиційного зростання попиту на валюту в цю пору року", - підсумувала аналітик, додавши, що гривня готується до нового обвалу.

Також раніше повідомлялося, що попри "застиглу" ситуацію, долар в понеділок грандіозно завалиться. Торги почнуться з -8,7 гривні. Євро ж "розженеться" ще більше. Після нетривалого затишшя валюта впаде на 9,09 гривні.

Нагадаємо, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

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