Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, завоювала величезну популярність в мережі завдяки своїм пишним формам

Деякі шанувальники створюють в мережі групи, де публікують найспекотніші фото кумира, пише Politeka.net. Так на одному з останніх фото Квітко постала в мікроскопічному купальнику.

Тонкі бретельки тримали два трикутники тканини, які підстрибнули на величезних грудях. Бюст злегка оголився, але зірка робила вигляд ніби нічого не сталося.

Також на Анастасії були крихітні плавки-бікіні, які також трималися на найтонших бретельках.

Зірка злегка вигнулася, щоб продемонструвати фігуру у всій красі. Пружні сідниці трохи виставилися, з'ївши крихітний купальник.

Модель розпустила довге волосся, і погладила їх рукою. Вона дивилася вдалину. У результаті фото вийшло дуже спекотним.

За два тижні пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів, де люди захоплювалися фігурою зірки.

"Ось це ракурс", - написав один коментаторів.

Нагадаємо, Настя Квітко показала чергове спекотне фото, зроблене на пляжі в яскраво-салатовому бікіні. Так, модель з пишними формами і незвично тонкою талією поніжилася на піску в стильному бікіні, який виявився їй дуже малий - дівчина не змогла навіть приховати власні груди.

Зігнувшись на піску, дівчина відвернулася в сторону від об'єктива.

Раніше повідомлялося, що Настя Квітко з дивно пишними формами показала, як веселилася на пляжі в чорному купальнику з тісної блискучої тканини в поєднанні з тканиною "Дайвінг".

Шанувальники тут же засипали модель компліментами.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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