Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, здивувала фігурою в незвичайному купальнику

Пишнотіла дівчина вирішила захопити образом, показавши себе в купальнику зі зміїним принтом з пікантними зав'язками під грудьми і вирізом на животі. Модель, як відомо, віддає перевагу більш відкритим нарядам і провокаційним бікіні, тому нетиповий образ справив на фанатів бурхливе враження.

Демі досить довгий час страждала від власної зовнішності і фанатично намагалася схуднути, заробивши серйозні проблеми зі шлунком, вона припинила свої спроби і зупинилася. Тепер популярна красуня підкорює мільйони фанатів саме своїми формами:

«Чудово. У світі немає нікого краще Демі 🌹 Роуз, вона королева ангелів, моя найкраща улюблена прекрасна принцеса Демі 🌹 Роза, Я люблю тебе, Демі", " просто сексуально, кінець дискусії!", "Ти така чудова🔥 😘", «ого Боже мій! Дуже хороший мед", " ви дуже красиві😘", "вона нічого не залишає уяві», «яка краса вигинів 💋 BB💋 💋 🤗 🤗», «така гарна квітка», "досконалість, створене жінкою".

Ми також писали, що Демі любить підкреслювати свої пишні форми завдяки досить сміливим купальників, зовсім не прикриває її груди і стегна. При цьому вона без збентеження часто дивує кадрами в одному халаті і навіть без білизни.

Також молода красуня підкорила видом в прозорому боді і тонкій спідниці з сіточки. Знаменитість позувала на м'якому дивані, вдало розташувавшись боком до об'єктиву і тим самим підкресливши свої стрункі ноги в босоніжках на шпильці. Поруч з моделлю також позувала її мила собачка, розчулившая мережу.

"Вони такі милі разом, завжди боже, я їх так люблю❤», «завжди красива», «виглядаєш прекрасно», «ідеально😍 😘 🌻 🌺», «OMG demi захоплює дух», «це буде прекрасно, це гіпнотизує мене і змусить закохатися»,«... Я виконую ваші ... наказ ... !!! 😘 🍑 🔥 😍 🇲 🇽 ", "Я люблю тебе дитинко😘 😘 😘».

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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