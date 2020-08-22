У мережі з'явилися кадри, зроблені під час святкування річниці весілля співачки Наташі Корольової та її чоловіка Тарзана

Фотознімок з'явився на сторінці в Instagram шоумена Володимира Винокура, який був серед запрошених гостей, передає Politeka.net.

Так, гуморист привітав пару і побажав їм щастя.

"Наташі та Сергія, вчора було свято!!! День Весілля!!! Щастя Вам, дорогі!!! Ура! Гірко!❤️❤️❤️❤️❤️💃🏿🚀👶🎶🍷🚑🎹🎸», - йдеться у підписі.

На фотографії щаслива Наташа Корольова зі своїм чоловіком Сергієм Глушко позують у колі друзів за святковим столом.

Користувачі в соцмережах приєднали до привітань, побажавши подружній парі довгого і щасливого життя.

"Які ви всі класні 🔥, а головне справжні! Зі святом Наталочку та Сергія!🥳 🥳 " , "Ух яка компанія", " бажаю вашій дружбі бути ще міцніше і ріднею. такі молодці, хороша компанія💪 💪», "Вітаємо з днем весілля! Щастя! Любові! Взаєморозуміння! ❤️", "Відмінно, без фотошопу тут Королева на себе схожа" - пишуть в коментарях.

До слова, весілля Наташі Корольової і Сергія Глушка відбулася 21 серпня 2003 року в Санкт-Петербурзі. 19 лютого 2002 року у них народився син Архип.

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».