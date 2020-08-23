Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато заворожила шикарною фігурою в мереживі

Артистка опублікувала гаряче відео у своєму Instagram, пише Politeka.net. Втім, можна сказати, красуня цим не здивувала, адже в її акаунті є багато сміливих фото і відео, що привертають увагу фанатів.

Модель позувала в машині, перебуваючи на першому сидінні. Зірка постала в одній нижній білизні. (Щоб переглянути відео доскрольте до кінця сторінки)

Амато одягла чорний мереживний ліфчик, який підкреслив її шикарні груди. Ліфчик натягнувся на великих грудях, остання ледь не вистрибувала з білизни і виглядала дуже спокусливо.

Модель також позувала в чорних трусиках з пікантною сіточкою. Вона обтягнула стегна, трохи піднявшись.

Ніколь згиналася, демонструючи свій пружний животик.

За 18 годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали моделі, мовляв вона небезпечна і гаряча.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на пірсі. Великі форми навряд чи ховалися під трикутниками тканини бікіні, при цьому вони не прикривали більшу частину великих грудей.

Модель знімала себе зверху, завдяки чому зуміла відобразити струнку талію і пружний живіт.

Плавки при цьому трималися на двох тонких бретельках, що натягнулися на тілі.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато постала в чорному обтягуючому верху, який натягнувся на принадах. Апетитний бюст сидів в топіку ідеально, дозволивши помилуватися своєю красивою формою.

Топік також оголив струнку талію. Плоский животик трохи приховали темні легінси. Останні підкреслили стегна знаменитості.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному ТОПі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".