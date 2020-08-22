Нацбанк анонсував нововведення, які торкнуться деяких категорій українців

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба регулятора.

Зокрема, НБУ вирішив змінити тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, у яких немає статусу уповноваженого.

У прес-службі пояснили, що було скасовано розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, і встановлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки-0,4% від суми виданої готівки.

Регулятор також підвищив тариф за видачу банкнот у національній валюті банкам для підкріплення їх каси в межах зданих ними сум невідсортованих банкнот з 0,3% до 0,5% від суми виданих банкнот.

Що стосується тарифу за здачу надлишків готівки, придатних до обігу, то він був встановлений на рівні 0,25% від суми зданої готівки.

Без змін, як зазначають в НБУ, залишилися тарифи на касове обслуговування банків готівкою, послуги яких пов'язані з виплатою пенсій та інших соцвиплат через підприємства зв'язку України та виплатами готівки бюджетним установам і організаціям, переведеним на обслуговування в Держказначейство.

"Зношені та пошкоджені грошові знаки Нацбанк і надалі буде приймати і обмінювати безкоштовно на нові грошові знаки без обмежень за сумами і термінами такої заміни", - йдеться в повідомленні.

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