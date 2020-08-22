Українцям нагадали нові правила призначення пенсій

Про це пише регіональне видання Шацьк.

Як відомо, з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після 60 років мають лише українці, у яких є страховий стаж не менше як 25 років.

До 2028 року щорічно з 1 січня розмір необхідного страхового стажу буде зростати на 1 рік. Отже, з 1 січня 2020 року – 27 років, а вже на 1 січня 2021 року – 28 років. З 1 січня 2028 року необхідний страховий стаж для виходу на пенсію становитиме 35 років.

З 1 липня 2020 року українці можуть скористатися сервісом «Автоматичне призначення пенсії за віком». Ця послуга дозволяє потенційному пільговику надати необхідні для призначення пенсії документи завчасно, до настання пенсійного віку. Зазначається, що така послуга надається засобами вебпорталу Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Щоб скористатися сервісом, українцям потрібно:

заповнити анкету (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

додати до анкети скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги), це стосується створення електронної трудової книжки (надання сканованої копії), яку може подати як сам користувач, так і роботодавець; без електронної трудової книжки неможливе автоматичне призначення пенсії;

в кінці підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до ПФУ.

Вже після досягнення пенсійного віку виплата від держави буде нарахована автоматично. Звертатися до ПФУ не треба, оскільки фахівці попередньо проведуть перевірку наявних даних і за потреби повідомлять вас про необхідність доопрацювання документів.

Після того, як анкета буде опрацьована, ви отримаєте смс-повідомлення про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії.

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