Стало відомо, кому і як будуть підвищувати пенсії в 2020 році

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів радник глави Мінсоцполітики Микола Шамбір, передає Politeka.net.

Як відомо, на тлі підвищення мінімальної зарплати у деяких українців зростуть пенсії. Це торкнеться 1,5 млн пільговиків.

Більш того, зростання розміру пенсій пов'язане з тим, що українці старше 65 років, які також виконали вимоги за стажем, мають право отримувати не менше 40% мінімалки.

"Сума буде невелика, і охоплена кількість людей невелика. Десь на 1,5 млн пенсіонерів вплине підвищення заробітної плати. Мінімальна зарплата 4723 грн з вересня буде 5000 грн. Якщо прийме Верховна Рада, на 40% від мінімальної зарплати буде мінімальна пенсія для осіб, які мають 65 років", – пояснив Шамбір в ефірі телеканалу.

Радник глави Мінсоцполітики також запевнив, що навантаження на бюджет після підвищення пенсій не буде.

"Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб наступного року повністю охопити всіх питанням індексації", – додав Шамбір.

Варто нагадати, що до 1 вересня 2020 року розмір виплати для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), становить 1889 грн. А з 1 вересня пенсія зросте до 2000 грн.

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