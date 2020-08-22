Стало відомо, хто і як продовжує знущатися над Меган Маркл, яка втекла

Про це пише таблоїд Sun.

За інформацією інсайдерів, нова прислуга висміяла британську манеру спілкування Меган Маркл з підлеглими.

"До зустрічі з принцом Гаррі Меган була справжньою американкою. Але після життя у Великобританії вона стала використовувати деякі британські вирази. Її прислузі забавно спостерігати, як американська знаменитість використовує британізми. Вони постійно чують, як вона каже: "О, дорогий" своїм домочадцям", - розповідає нюанси обізнане джерело в палаці.

За його словами, прислуга після такого жартує над дружиною принца Гаррі і досить часто намагається пародіювати її манеру спілкування.

Раніше ми вже розповідали, як в Королівському палаці знущаються над Меган Маркл.

Як виявилося, деякі члени королівської сім'ї дали Меган прізвисько. Родичі королеви називали дружину молодшого сина принцеси Діани "танцівницею Гаррі", до "якої додається багаж".

"Я дійсно не думаю, що це та ситуація, коли нам потрібно називати імена для кожного прикладу, що є в книзі. Це розмови за спиною пари Меган і Гаррі, які описують умови, в які вони потрапили», — пояснює Омід скобі, який присвятив цілу книгу герцогам Сассекським.

Нагадаємо, що Меган Маркл боляче зачепила Кейт Міддлтон, у Палаці видали скандальні деталі: що сталося.

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