Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, розбурхала видом в прозорому боді і сіточці

Модель кожен день показує нові образи, які приміряє для своїх жарких фотосесій в рамках просування брендів одягу рекламним представником яких вона є.

Демі любить підкреслювати свої пишні форми дякуючи досить сміливим купальникам, зовсім не прикриває її груди і стегна. При цьому вона без збентеження часто дивує кадрами в одному халаті і навіть без білизни.

Цього разу молода красуня підкорила видом в прозорому боді і тонкій спідниці з сіточки. Знаменитість позувала на м'якому дивані, вдало розташувавшись боком до об'єктиву і тим самим підкресливши свої стрункі ноги в босоніжках на шпильці. Поруч з моделлю також позувала її мила собачка, розчулившая мережу.

"Вони такі милі разом, завжди боже, я їх так люблю❤», «завжди красива», «виглядаєш прекрасно», «ідеально😍 😘 🌻 🌺», «OMG demi захоплює дух», «це буде прекрасно, це гіпнотизує мене і змусить закохатися»,«... Я виконую ваші ... наказ ... !!! 😘 🍑 🔥 😍 🇲 🇽 ", "Я люблю тебе дитинко😘 😘 😘", " чудово в світі немає нікого краще Демі 🌹 Роуз, вона королева ангелів, моя найкраща улюблена прекрасна принцеса Демі🌹", " красива красива дівчина, щоб любити тебе пристрасно», «яка смачна за*ніца🔥", - пишуть користувачі.

Також пишнотіла красуня підкорила жарким чином в одному білому халаті. Демі не соромиться своїх форм після того, як прийняла себе і припинила вимотувати організм дієтами. Зараз дівчина активно відпочиває, харчується так, як подобається і не комплексує з приводу зайвої ваги.

Навпаки, Роуз підкреслює, що з ним вона набагато більш приваблива, ніж якби була худою. Завдяки пишних грудей і стегон Демі навіть стала альтернативною моделлю і рекламним представником модних брендів одягу.

Показуючи себе у всій красі, Демі привертає все більше уваги фанатів. Її образ в білому халаті в підлогу, який вона відчинила, в поєднанні з масивними сережками і яскравим макіяжем не залишив нікого байдужим:

"Яка чудова жіноча краса, дуже чуттєва, чарівна, провокаційна, і з таким добре сформованим тілом, Ти виглядаєш дуже божественно», «які гарні груди😘 😘 😘 😘», «Привіт, красуня», «а де твій ліфчик?😍😍👏👏».

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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