Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", показала себе в незвичайному образі і розповіла про проект

На фото Мішина показала себе в гольфі тілесного кольору, спідниці і колготах. Красуня здалася, сидячи на сходинках. Волосся Ксенія зібрала в хвіст, а в руках тримала червону троянду. Холостячка позувала в декількох позах, радуючи фанів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я підозрювала, що те, що відбувається зараз змінить мене, але не думала, що настільки.

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Більшу частину свого життя, ми розмірковуємо і намагаємося все пояснити своїм раціональним розумом. Нам так важливо все укласти в рамки і контролювати. Адже нам здається, що ми добре себе знаємо. З усіх боків ми чуємо про те, як важливо бути собою, але ніхто насправді не знає, як це. Бути собою, це що?",- написала Ксенія.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

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Я подозревала, что то, что происходит сейчас изменит меня, но не думала, что настолько. ⠀ БОльшую часть своей жизни, мы размышляем и пытаемся все объяснить своим рациональным умом. Нам так важно все уложить в рамки и контролировать. Ведь нам кажется, что мы хорошо себя знаем. Со всех сторон мы слышим о том, как важно быть собой, но никто на самом деле не знает, как это. Быть собой, это что? Это поступать так как хочется, проявляться свободно, разрешать себе чувствовать все? Но мы живем в обществе и счастливы только когда взаимодействуем. Мы сходимся в пары, дружим семьями, образуем коллективы и сообщества по интересам. Почему? Я думаю потому-что просто быть собой, на самом деле не так ценно, само по себе, как чувствовать близость другого, похожего по ценностям на тебя человека. Ведь, невозможно понять кто я, не испытывая чувств. Именно в моменты глубоких переживаний, мы соединяемся с собой, со своей душой. А это возможно, когда ты видишь другого перед собой. Но тут самое главное — увидеть. Увидеть перед собой другого человека, таким какой он есть. Не накладывать на него тут же свои ярлыки, страхи и переживания. А дать ему быть собой, наблюдать. Вот тогда начинаются чудеса, люди открываются и проявляют себя. «Первое впечатление обманчиво», как же глубоко мне раскрылась эта фраза. ⠀ Задумайтесь, сколько раз вы прошли мимо интересных людей и возможностей, из-за предрассудков? Давайте искать хорошее и красивое в глазах других усерднее😚😍

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"Вау. Неймовірно красива", "чарівна", "чекаємо-c пані Холостячкину", "які правильні слова", "просто чарівна", " головне зробити крок, щоб потім не шкодувати про не зроблене!", "Господи, ви божественна. Любові і щастя вам)"," найкрасивіша холостячка України","треба було мені йти на шоу".

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