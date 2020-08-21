Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", показала себе в незвичайному образі і розповіла про проект
На фото Мішина показала себе в гольфі тілесного кольору, спідниці і колготах. Красуня здалася, сидячи на сходинках. Волосся Ксенія зібрала в хвіст, а в руках тримала червону троянду. Холостячка позувала в декількох позах, радуючи фанів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я підозрювала, що те, що відбувається зараз змінить мене, але не думала, що настільки.
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Більшу частину свого життя, ми розмірковуємо і намагаємося все пояснити своїм раціональним розумом. Нам так важливо все укласти в рамки і контролювати. Адже нам здається, що ми добре себе знаємо. З усіх боків ми чуємо про те, як важливо бути собою, але ніхто насправді не знає, як це. Бути собою, це що?",- написала Ксенія.
Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вау. Неймовірно красива", "чарівна", "чекаємо-c пані Холостячкину", "які правильні слова", "просто чарівна", " головне зробити крок, щоб потім не шкодувати про не зроблене!", "Господи, ви божественна. Любові і щастя вам)"," найкрасивіша холостячка України","треба було мені йти на шоу".
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