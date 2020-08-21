Скоро газ для українців може різко подорожчати через стрибок цін на європейському ринку

Згідно з прогнозом Кабміну, вже наступного року споживачам доведеться платити набагато більше, передає Politeka.net. Економічний експерт Олексій Кущ спрогнозував ціни на блакитне паливо в коментарі виданню "Сьогодні".

З 1 серпня Уряд України кардинально змінив правила продажу газу населенню, зокрема, скасував поставки за спеціальними зобов'язаннями. Експерт вважає, що через нововведення ціни можуть підскочити до небувалих висот і стануть непідйомними для багатьох українців.

"Передбачається, що ціна на газ на європейських ринках зросте до 230-250 євро, а гривня девальвує до 29 з копійками за долар. Якщо перерахувати ціну на газ у гривнях, додати податки і транспортування, виходить, що ціна на газ для населення в разі такого зростання може скласти 12 тисяч гривень", - підрахував Олексій Кущ. - "Гігакалорія тепла подорожчає приблизно до 3 тисяч гривень. Відповідно, опалення, скажімо, двокімнатної квартири коштуватиме мінімум п'ять тисяч гривень".

Раніше в Нафтогазі заявили, що за новими правилами українці зможуть вибрати пакет послуг і постачальника за ринковими умовами. Ціна ж буде залежати від котирувань міжнародних хабів, ринкового спреду і обраних умов оплати. Наприклад, можна підписати контракт на місяць за тарифом 3,24 гривні за кубометр без урахування доставки до кінця року.

Нагадавши, Комуналка злетить у ціні, українців попередили про нові тарифи

Також Politeka писала, що Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами