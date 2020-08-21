Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, підкорила видом в стильному бікіні

Дівчина дуже пишається своєю фігурою і не збирається худнути заради того, щоб перетворюватися в красуню з типовою фігурою, як зазначає сама Квітко. При досить невисокому зрості на початку модельної кар'єри вага Анастасії становила цілих 70 кілограм! Проте, їй вдалося стати популярною саме завдяки своїм формам.

Тепер Квітко співпрацює з модними брендами білизни і купальників, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти незліченну кількість жарких фото в пікантних образах. І цей раз не став винятком. Пишнотіла блондинка приміряла біле бікіні з леопардовим принтом, зробивши її образ досить оригінальним.

Як і завжди, для більш жарких кадрів, Настя одягла Бікіні на розмір менше, щоб підкреслити груди, яка не змогла поміститися в тісний ліф, і тонку талію, на якій ледь помітні тонкі лямочки нижньої частини купальника.

"Красива", "Лінда beijos❤️❤️❤️😮😮», «це екстравагантно", " Кім Кардашьян навіть не зрівнятися з нею», « 👍 💓 🌷 🔥 це те, що я кажу, ти професіонал в моді, обійми красивої Леді🔥 🌷 💓 👍», «Красива дівчина», «Ти виглядаєш просто вау, приголомшлива красунечка», «фотошоп справа тонка😅», «більше жиру в твоєму тілі, більше роботи .... немає справжнього тіла", "що це за мутант? Як це взагалі можливо?", "ВАУ, це ідеальне бікіні", - пишуть користувачі.

До цього Настя показала, як приміряла стильне бікіні яскраво-червоного кольору під час відпочинку на яхті. Кожен день зірка показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram пікантні фото в самих різних образах і позах.

Завдяки незвичайній фігурі дівчині вдалося стати альтернативною моделлю і рекламувати білизну і купальники.

Пишні форми знаменитості не залишають нікого байдужими: одні користувачі Мережі критикують дівчину за надмірну любов до силіконових імплантатів, інші ж просто захоплюються її образу і порівнюють з відомою моделлю Кім Кардашьян. Примітно, що раніше Квітко працювала з магазином Каньє Веста-чоловіком Кім.

"Ваші батьки були художниками, тому що вони зробили справжній витвір мистецтва", " красиве мистецтво!", "Гумова Зіна.Величезні пропорції відштовхують", " Оф оф... 😍 Жмякать б тебе🔥 🔥 🔥».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів