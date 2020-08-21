Українців масово попереджають про блокування рахунків і виманюють гроші

Politeka.net попереджає, що зловмисники розсилають потенційним жертвам повідомлення про блокування банківських карт, заманюють мільйонними виграшами і "розводять" користувачів сайтів з оголошеннями, передає "Обозреватель". На щастя, є кілька важливих правил, які допоможуть зберегти гроші і нерви.

Нещодавно один киянин вирішив швидше продати свій телефон на одному з торгових майданчиків і навіть заплатив сервісу кругленьку суму, щоб його оголошення потрапило в топ. Через кілька днів йому написав покупець, який представився Сергієм - він всіляко виявляв інтерес до товару, ставив питання, просив показати докладніше.

Через годину спілкування співрозмовник погодився оплатити товар через спеціальну форму на сайті. Незабаром продавцю надіслали посилання сторінку, де потрібно було ввести дані карти для перекладу. Але виявилося, що шахрай відправив веб-адресу фальшивого сайту, на якому попросили ввести ще й CVV-код. Заволодівши ним, покупець міг легко зняти гроші з рахунку своєї жертви. Він також видалив посилання з листування. На щастя, киянин вчасно схаменувся, перечитав повідомлення і помітивши видалення - заблокував карту до підтвердження замовлення.

80% шахраїв вимагають передоплату або кошти за доставку безпосередньо на свою карту. Щоб не відправити гроші незрозуміло куди і за що, слід оформляти оплату безпосередньо через сервіс - на сайтах оголошень для цього є спеціальна кнопка. У такому випадку вони зможуть гарантувати повернення коштів. Крім того, вести листування краще на самому сайті, щоб залишилися докази. Шахраї часто підміняють товар в надії, що його не перевірятимуть на пошті, а також відкликають відправку після передоплати.

Крім того, аферисти погрожують заблокувати карту і розсилають повідомлення з різними вимогами. Наприклад: "Шановний клієнт, ваша карта заблокована банком! Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером...". Деяких такими проханнями атакують по кілька разів на день, намагаючись вивідати конфіденційну інформацію. Іноді обманщики повідомляють про великий виграш і обіцяють перевести його в обмін на інформацію по карті. На такі сумнівні повідомлення не можна відповідати, інакше можна втратити гроші.

Нагадавши, у Києві активізувалися аферисти, хто під ударом.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк попередив українців про небезпеку, як не залишитися без грошей: "на додаток до штрафів...»

Також Politeka писала, що Нацбанк оголосив про важливі зміни і нові штрафи, торкнеться всіх українців: "з 1 вересня..."