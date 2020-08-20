Це стосується не тільки зарплат...

За борги по послугах ЖКГ можуть не тільки нарахувати пеню, а й відібрати водійські права

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №3613, який стосується питань боргів населення.

У документі йдеться про збільшення пені за борги по комунальних послугах. Пропонується підвищити штраф за "прострочення" з сьогоднішніх 4% до 20-50%.

Так, якщо боргу понад рік, то пеня складе 20%, понад двох років - 30%, понад три - 50%.

До слова, в законопроєкті йдеться про те, що за борги можуть позбавити водійського посвідчення.

Варто відзначити, що зараз за рішенням виконавця у боржників можуть забрати частини зарплат. Якщо законопроєкт буде прийнятий, то забирати у неплатника можна буде 50% від зарплати.

Крім того, якщо існує непогашена заборгованість, яка перевищує суму платежів за три місяці по сплаті аліментів, а також вище встановленої Кабміном загальної суми заборгованості по ЖК-послугах, то можна буде провести стягнення майна.

Якщо рішення щодо законопроєкту буде прийнято, то систему штрафів планують ввести з першого жовтня.

Зазначимо, ініціаторами даного проєкту закону стали депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, ігор Кривошеєв та Анатолій Костюх.

Раніше ми писали, що після підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня цього року з 4 723 до 5 000 грн зростуть також податки для фізосіб-підприємців.

Згідно з чинним законодавством, підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань.

Таким чином, виплати зростуть до 1000 і 1100 грн (зараз ці суми - 944 і 1039 грн).

Нагадавши, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.

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