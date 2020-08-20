За борги по послугах ЖКГ можуть не тільки нарахувати пеню, а й відібрати водійські права

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №3613, який стосується питань боргів населення. 

У документі йдеться про збільшення пені за борги по комунальних послугах. Пропонується підвищити штраф за "прострочення" з сьогоднішніх 4% до 20-50%. 

Так, якщо боргу понад рік, то пеня складе 20%, понад двох років - 30%, понад три - 50%. 

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До слова, в законопроєкті йдеться про те, що за борги можуть позбавити водійського посвідчення.

Варто відзначити, що зараз за рішенням виконавця у боржників можуть забрати частини зарплат. Якщо законопроєкт буде прийнятий, то забирати у неплатника можна буде 50% від зарплати.

Крім того, якщо існує непогашена заборгованість, яка перевищує суму платежів за три місяці по сплаті аліментів, а також вище встановленої Кабміном загальної суми заборгованості по ЖК-послугах, то можна буде провести стягнення майна. 

Якщо рішення щодо законопроєкту буде прийнято, то систему штрафів планують ввести з першого жовтня. 

Зазначимо, ініціаторами даного проєкту закону стали депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, ігор Кривошеєв та Анатолій Костюх.

субсидії комуналка виплати

Раніше ми писали, що після підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня цього року з 4 723 до 5 000 грн зростуть також податки для фізосіб-підприємців.

Згідно з чинним законодавством, підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. 

Таким чином, виплати зростуть до 1000 і 1100 грн (зараз ці суми - 944 і 1039 грн). 

Нагадавши, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.

Також Politeka писала, що Євросоюз прийняв важливе рішення по Україні, заяву Шмигаля: "виконали умови для...".