За борги по послугах ЖКГ можуть не тільки нарахувати пеню, а й відібрати водійські права
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №3613, який стосується питань боргів населення.
У документі йдеться про збільшення пені за борги по комунальних послугах. Пропонується підвищити штраф за "прострочення" з сьогоднішніх 4% до 20-50%.
Так, якщо боргу понад рік, то пеня складе 20%, понад двох років - 30%, понад три - 50%.
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До слова, в законопроєкті йдеться про те, що за борги можуть позбавити водійського посвідчення.
Варто відзначити, що зараз за рішенням виконавця у боржників можуть забрати частини зарплат. Якщо законопроєкт буде прийнятий, то забирати у неплатника можна буде 50% від зарплати.
Крім того, якщо існує непогашена заборгованість, яка перевищує суму платежів за три місяці по сплаті аліментів, а також вище встановленої Кабміном загальної суми заборгованості по ЖК-послугах, то можна буде провести стягнення майна.
Якщо рішення щодо законопроєкту буде прийнято, то систему штрафів планують ввести з першого жовтня.
Зазначимо, ініціаторами даного проєкту закону стали депутати фракції "Слуга народу" Михайло Лаба, ігор Кривошеєв та Анатолій Костюх.
Раніше ми писали, що після підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня цього року з 4 723 до 5 000 грн зростуть також податки для фізосіб-підприємців.
Згідно з чинним законодавством, підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань.
Таким чином, виплати зростуть до 1000 і 1100 грн (зараз ці суми - 944 і 1039 грн).
Нагадавши, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.
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