Популярна українська виконавиця Аліна Гросу похвалилася перед шанувальниками розкішною фігурою в мокрій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У мене сьогодні була прекрасна зйомка з відмінною командою, в різних, ніжних і не дуже ніжних😈 образах, яку я незабаром виставлю❤️ а це те, що мені зараз дозволили вам по секрету показати», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Гросу позує мокрій сукні без білизни прямо в басейні, демонструючи розкішні вигини на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Лялька Барбі», «гаряча штучка», «всі фотки бомбезні», «карколомна», «ви на всіх красуня», "хороша до неможливості", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Аліна Гросу покрасувалася ідеальними формами на тлі сонячного пляжу

На новому короткому відео Гросу всіляко красується собою, стоячи на відкритій терасі. За її спиною можна побачити пляж з відпочиваючими і синє море.

Співачка позує в обтягуючій чорній сукні з глибоким декольте, яка ідеально підкреслює пишні груди красуні. Наряд доповнює високий виріз на спідниці, що додає образу пікантності. Артистка спокусливо позує на камеру, раз у раз поправляючи волосся, яке майорить на вітрі.

Нагадавши, Гросу потрясла своєю гідністю в екстремальному декольте:"Вид зверху ідеальний".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу показала топ найбільш спокусливих образів.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу приголомшила вульгарним виглядом без білизни на роботі:"розкішна жінка".