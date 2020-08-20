Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко (більш відомий як Тарзан) блиснув хазяйством в одних трусах

Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував у себе в Instagram. Тарзан був в одних трусах. Він встав біля лампи таким чином, щоб у нього над головою утворився німб. Чоловік задер ногу, щоб його поза вийшла ще пікантніше. Крім цього, він напружив своє підкачане тіло і пограв біцепсами. Варто відзначити, що для своїх 50-ти років Тарзан виглядає чудово.

"Світити завжди, світити скрізь, світити, - і ніяких цвяхів,.....хто пам'ятає продовження?",- підписав фото Тарзан.

За годину пост красеня зібрав майже тисячу лайків. Дружина Тарзана, російська співачка Наташа Корольова не пройшла повз гарячої фотки чоловіка і оцінила її, поставивши лайк. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Де коментарі від разведенок? Скушно", "Пора вже лампочку вішати на трусики", "Пошляк", "О, Сережа труси надів)","Ух ти красень", "відмінний рельєф, сірий", "красиве тіло", "а ви, Сергій, все хуліганите, дівочі серця тремтіти змушуєте", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Тарзан і Корольова разом з 2003 року. У них є дорослий син Архип.

Нагадаємо, що Тарзан накинувся на людину в прямому ефірі, кадри божевілля: "Кого ще покусати?".

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