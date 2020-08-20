Серпень розійшовся не на жарт

Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, істотно зміниться в деяких регіонах

З детальним прогнозом ознайомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що 21 серпня спека спаде в північних областях, там очікується +25 +28 градусів. Також там можливі дощі. В такому випадку температура може опуститися ще нижче до +24 +26 градусів. А якщо придавить сильніше сонце, то місцями може бути до +29 градусів.

На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області виявляться більше під впливом сухого антициклону.

Температура повітря в західній частині завтра + 24 +28 градусів.

У центральних областях 21 серпня без істотних опадів, тільки ввечері є ймовірність коротких місцевих дощів. Температура очікується + 26 + 30 градусів.

На сході в п'ятницю в другій половині дня - місцями грозові локальні дощі. Спека збережеться, очікується + 27 + 32 градуси.

На півдні завтра істотні опади не передбачаються. Температура + 28 32 градуси.

У Києві 21 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Спека в столиці трохи спаде. Згідно з прогнозом, буде + 28 градусів.

У суботу температура ще трохи знизиться, очікується до + 24, +25 градусів.

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