View this post on Instagram

Сколько осталось журналистов вообще?.) Скажу, человек 5. Остальное - Помойка, которой главное «сенсация». Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих Близких Друзей, сообщениями про «инфаркт». Конченые Мудаки.