56-річна Лоліта Мілявська вперше вийшла на зв'язок після заяв про передінфарктний стан
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку артистки.
Відзначимо, напередодні стало відомо, що Лоліта вирішила проявити себе не тільки як співачка, але ще і як актриса, вона увійшла в трупу Московського театру «Модерн».
При цьому повідомлялося, що напружений графік негативно позначився на стані Лоліти.
"У мене передінфарктний стан, ноги підкошуються, добре, що в сумочці є ліки", - так цитували ЗМІ слова актриси.
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На тлі таких заяв Лоліта записала відеозвернення, в якому розставила все по місцях.
"Скільки ж на світлі довбо...", - емоційно почала своє звернення артистка.
Лоліта стверджує, що її слова перекрутили, налякавши цим її близьких.
«Я ніяк не могла зрозуміти, чому мої друзі сьогодні весь день думають про моє здоров'я. Я знімаюся в програмі "Каммінг-аут". Я репетирую. А вчора на виставі в театрі "Модерн" я сказала, що у мене від поваги до театру, до режисера, до трупи мало не зупинилося серце. Не дочекаєтеся. Не дочекаєтеся", - заявила співачка.
Як повідомлялося раніше, Лоліта дебютує в постановці режисера Юрія Гримова за мотивами п'єси Миколи Гоголя «одруження», де зіграє головну роль - Купецьку дочку Агафію Тихонівну.
Нагадаємо, що Лоліту застукали в машині з другом Пугачовою без штанів:"Давай, мій маленький".
Як повідомляла Politeka, самотня Лоліта вразила зовнішнім виглядом після скандального розлучення.
Також Politeka писала, що Лоліта кардинально змінила зовнішність через нового обранця.