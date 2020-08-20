Що за всім цим стоїть?

Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про наслідки інциденту з Олексієм Навальним в Росії.

Він прокоментував ситуацію з госпіталізацією опозиціонера в своєму блозі на "Facebook" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

20 серпня з'явилася інформація, що керівнику "Фонду боротьби з корупцією" Олексію Навальному стало погано під час авіаперельоту з Томська до Москви. Політика зняли з рейсу і помістили в реанімацію у важкому стані. За даними російських ЗМІ, зараз він знаходиться без свідомості.

"У комі без дихання під апаратом штучної вентиляції легенів лежить лідер російської опозиції Олексій Навальний. В Омську, в лікарні швидкої допомоги, його помічниця заявила про те, що він, швидше за все, був отруєний, випивши чаю. Чайку попили...",- зазначив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч задумався про те, що почнеться в Росії в разі трагічного результату. Він натякнув: ситуація набагато глибша, ніж здається на перший погляд.

Кома в августе тихом.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 20. August 2020

"На відміну від нашої країни, де всі ющенкоподібні товариші, що б вони не пили, все таки приходять до влади, там, з того боку кордону, з такими речами не жартують. А що буде, якщо Навальний помре? Що буде, якщо все це на тлі розгортається драми в Білорусі? І плюс, така, знаєте, перчинка історії: до чого все це призведе? І чому все це відбувається зараз-в тихому місяці серпні? Думаємо разом", - підсумував Андрій Пальчевський.

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