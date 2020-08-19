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Чиновники з українського Кабміну вирішили розповісти про те, що тепер частині громадян доведеться доводити свій робочий стаж

Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає "Україна 24».

Так, чиновник вирішив відповісти на питання про те, що частина трудового стажу просто відсутня в трудовій книзі, А Пенсійний фонд стверджує, що «Трудова» взагалі недійсна.

"Якщо пенсійний вік, треба звертатися до Пенсійного фонду. Якщо немає першого підприємства, яке видавало трудову книжку, можливо, наступні підприємства є працюючими, де вона працювала, щоб цей стаж підтвердити. Цей стаж підтвердити в такому випадку найкраще буде через суд", - зазначив він.

Водночас чиновник розповів про те, що зараз ведуться роботи з врегулювання подібних проблем.

"Зараз ми розглядаємо з Пенсійним фондом питання створення комісій, на які можна буде подавати документи з архівів, що підтверджують страховий стаж - накази, довідки, документи, що підтверджують, що людина там працювала. У разі, коли це навіть не підтверджується - то свідчення свідків», - підкреслив він.

До цього ми розповідали, що фінансування пенсій серпня триває. Так, станом на 18 серпня, виплати профінансовані на 71,8%.

Відзначається, що на цей час на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. При цьому з початку місяця загальна сума фінансування склала 28,3 мільярда гривень - що і становить 71,8% від потреби Місяця.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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