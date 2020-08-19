У Міністерстві економічного розвитку розкрили деталі про підвищення цін в Україні

Так, зараз в нашій країні спостерігається повільне зростання вартості на товари, але в зазначеному Міністерстві прогнозують прискорення інфляції до кінця цього року.

В огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування йдеться, що на зростання інфляції впливатиме посилена роль кредитного каналу емісії коштів.

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Далі протягом поточного року прогнозується поетапне підвищення платоспроможного попиту, що дозволить отримати (з невеликими коливаннями) помірні темпи споживчої інфляції. Останні, враховуючи комплекс стримуючих факторів, будуть менше, ніж планувалося на початку 2020 року.

Крім того, вартість товарів буде ставати вище і через підвищення складової собівартості. Адже тут також враховуються збитки, понесені під час карантину, а також зростання цін на світовому ринку.

Варто відзначити, що в НБУ повідомили - зростання мінімальної зарплати відіб'ється на інфляції в Україні. Так, планується, що це підтримає внутрішній попит, а відповідно, і економіку на етапі відновлення.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що після карантину українцям доведеться повною мірою повертати кредити. Йдеться як про відсотки, так і про тіло кредиту.

Однак, варто пам'ятати, що банкам заборонено нараховувати штрафи і пені.

При цьому він визнав, що кількість "поганих" кредитів у сегменті споживчого кредитування за час карантину зросла.

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